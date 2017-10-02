Talabani'nin eşinden gayrimeşru referandum eleştirisi

02.10.2017 23:49:50

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Hero Talabani, gayrimeşru referandum sürecinde uluslararası toplumdan gelen itirazlara kulak verilmemesini eleştirerek halkın şu an "bu inadın bedelini ödediğini" belirtti.

Hero Talabani, yaptığı yazılı açıklamada 25 Eylül'de düzenlenen anayasaya aykırı referandumun zamanlamasını ve ertelenmemesini sert bir dille eleştirdi. Talabani, şunları ifade etti:

"Dünyanın büyük ülkeleri ABD, Britanya, Fransa, Rusya, Çin, Avrupa Birliği, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm komşu ülkeler, referandumun bu süreçte yapılmamasını istemiş, vaktinin uygun olmadığını belirtmişti. Birçok yol haritası ve teklifi önümüze sunulmuştu. Ben de dahil Kürdistan Bölgesi'nin siyasi başkanlığı hiçbir öneriyi kabul etmedi. Görünen o ki halkımız bu inadın bedelini ödüyor."

Talabani, "O dönem gelişmeler ve olabilecekler üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılmadan, siyasi partilere hiç danışılmadan direkt referandumun 25 Eylül'de yapılacağı kararı alındı." eleştirisinde bulundu.

Bugün de aynı hatanın tekrarlandığını dile getiren Talabani, "Şu anda bile durumumuzu gözden geçirmek, gerçek ve detaylı bir değerlendirme yerine siyasi partilere sorulmadan, karar alınmasına müsaade edilmeden 'Kürdistan Siyasi Liderliğinin' kurulması kararı alınıyor." ifadesini kullandı.

KYB Poltibüro Üyesi olarak bu adımı "büyük bir hata" olarak nitelendiren Hero Talabani, kurulmasına karar verilen siyasi liderliği ne desteklediğini ne de destekleyeceğini kaydetti.

IKBY'de muhalefet saflarında yer alan Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de bugün yaptıkları yazılı açıklamada IKBY Siyasi Liderliği'ni reddettiklerini açıklayarak lağvedilmesini istemişlerdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde dün Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya gelen Yüksek Referandum Komisyonu, gayrimeşru referandumun ardından komisyonun görevini tamamlandığını ve yerine IKBY Siyasi Liderliği'nin kurulması kararı alındığını duyurmuştu.