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Takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Kenan Cesur, husumetlisi Ramazan Çar’ı (41) takip edip, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kenan Cesur’un olay yerinden kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenilen Kenan Cesur, aralarında husumet bulunan Ramazan Çar’ı takip etmeye başladı. Bir süre devam eden takibin ardından Kenan Cesur, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Çar’a arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Ramazan Çar kanlar içerisinde yığılırken, Kenan Cesur ise kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Çar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Çar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2021-10-08 22:33:56
Traktör ile ablalarını ezmeye çalıştılar

Traktör ile ablalarını ezmeye çalıştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kardeş, babadan miras kalan tarlada çalışma yapmalarına engel olmak isteyen ablaları Emine Çetin'i (60) traktörle ezmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölümden dönen Çetin 'Beni öldürmeye çalıştılar. Küçük kardeşim, diğerinin yapamadığını görünce traktörü üzerime sürdü. Beni ezmeye çalıştı' dedi. Manavgat'ta eşi vefat eden, 14 yaşındaki kızıyla yaşayan Emine Çetin, 3 Ekim'de Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisindeki kardeşini ziyarete gitti. Kızıyla birlikte babalarından miras kalan tarladaki zeytinlere bakmak isteyen Çetin, bir kepçenin toprağı kazdığını ve kardeşleri Hüseyin A. ile Halil A.'nın da burada olduğunu gördü. Çetin, tarlanın kendisine ait olduğunu belirterek kepçeyi çıkardı. İlk müdahalesi tarlada yapılan Çetin ve kızı, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir gün sonra taburcu olan Çetin ve kızının suç duyurusu üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Kilyos'ta At ve Bisiklet Turları

Kilyos'ta At ve Bisiklet Turları

Kilyos Gümüşdere'de bulunan Atlı Tur, atlarla birlikte bisiklet sürebilme imkanı sunuyor. İster yeni bir şeyler denemek için yeni başlayan biri olun, ister heyecan arayan deneyimli bir binici olun, belki sadece dinlenmek ve at sırtında nefes kesici manzaraların tadını çıkarmak için harika bir zaman arıyorsanız, size uygun çeşitli binicilik turları var.
İran Donanması Körfez’de ABD botlarını ''kovaladı''

İran Donanması Körfez’de ABD botlarını ''kovaladı''

İran’ın Press TV televizyonunda yayınlanan görüntülerde, İranlı askerlerin, “Sağdan git, onu takip et, kovala kovala” diye bağırdığı duyuluyor.
Seyyar satıcıya yumruk atan zabıta açığa alındı

Seyyar satıcıya yumruk atan zabıta açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası zabıta memuru inceleme ve soruşturma için açığa alındı. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk attı. Zabıta ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme ve karşılıklı saldırı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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