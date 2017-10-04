04.10.2017 13:47:36

Otomobil sporlarında son viraja girilen Avrupa Ralli Şampiyonası, büyük heyecana sahne olacak.

Letonya'da 6-8 Ekim'de düzenlenecek Liepaja Rallisi ile sona erecek şampiyonada, son ayak öncesi lider durumda bulunan Castrol Ford Team Türkiye, bu ülkeye şampiyonluk için gidecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışla ilgili görüş belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Sezonun son yarışı sadece biz değil, tüm takımlar için çok kritik. Sıralamada şu an ilk 5'te yer alan 4 takımın şampiyon olma şansı var." ifadelerini kullandı.

Bostancı, şunları kaydetti:

"Takımlar şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyoruz. Avrupa'nın en zorlu şampiyonasında ülkemizi, markamızı ve sponsorlarımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Eğer başarırsak, Türkiye motor sporları tarihindeki en önemli başarılardan biri olacak. Her şeyden önemlisi bu büyük mücadelede son yarışa kadar liderlik koltuğunda yer alarak Avrupalı rakiplerimizle başa baş bir mücadele sergilemiş olmak. Bunu yapabildiğimizi görmek bize gelecek için ümit veriyor. 8 Ekim akşamı sonuç ne olursa olsun bu sezon boyu bizi destekleyen Türk spor ve motorspor camiasına, organizasyonlarda görev alan herkese teşekkür ediyorum."

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda kazananlar, 6-8 Ekim tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek Liepaja Rallisi ile belli olacak. 14 ülkeden 44 takımın mücadele ettiği şampiyonada, sezonun son yarışına lider olarak giren Castrol Ford Team Türkiye, Liepaja Rallisi'nde önden çeker R2T sınıfında üç aracı ile şampiyonluk için mücadele edecek.

İlk yedi yarışın altısına katılan Castrol Ford Team Türkiye, özellikle Akropolis ve Kıbrıs rallilerinde kazandığı birinciliklerle 153 puana ulaşarak şampiyonada liderliği ele geçirdi. Liepaja Rallisi'ne üç ekiple katılacak takımda bu sene Fiesta R5 ile mücadele eden Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi, takım arkadaşları Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekipleri gibi Fiesta R2T ile yarışacak.