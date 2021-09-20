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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'de ABD tahliye uçağının kanadına tutunan ve düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım oyuncusu Zeki Enveri'nin ailesi, pilotların kusurlu olduğunu, yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor
20.09.2021 11:34:49
Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Zeki'nin 23 yaşındaki abisi Muhammed Nasır Enveri ve 75 yaşındaki babası Hacı Gulam Gavs Enveri, olayla ilgili Kabil'deki Serin Karva semtindeki evlerinde açıklama yaptı. Aile üyeleri, Zeki Enveri'nin futbol aşkı ile dolu bir genç olduğunu, ulusal çapta birçok karşılaşmada boy gösterdiğini, çevresinde çok sevildiğini ve telefon aksesuarı satan dükkanlarında kendilerine yardım eden saygılı biri olduğunu söyledi.

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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Zeki'nin 23 yaşındaki abisi Muhammed Nasır Enveri ve 75 yaşındaki babası Hacı Gulam Gavs Enveri, olayla ilgili açıklama yaptı. Anne Enveri ise konuşmak istemedi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Aile üyeleri, Zeki Enveri'nin futbol aşkı ile dolu bir genç olduğunu, ulusal çapta birçok karşılaşmada boy gösterdiğini, çevresinde çok sevildiğini ve telefon aksesuarı satan dükkanlarında kendilerine yardım eden saygılı biri olduğunu söyledi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Öte yandan, Zeki'nin 12. sınıfta okuduğu, yabancı bir ülkede ekonomi okumayı arzuladığı ve ülkeden ayrılmak istediği aktarıldı.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Yedi kardeşin en küçüğünün Zeki olduğunu aktaran abi Enveri, kardeşinin sosyal medyadan ABD ve Avrupa ülkelerinin Afganları tahliye ettiği haberlerini gördüğünü ve 16 Ağustos sabah 10.00 sularında havaalanına gittiğini söyledi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Enveri, Zeki'nin evden çıktıktan 2 saat sonra hayatını kaybettiğini öğrendiklerini ve sosyal medyaya yansıyan uçaktan düşme görüntülerini daha sonra gördüklerini anlattı.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Cesedi bir gün sonra bulabildiklerini belirten Enveri, Zeki için "Kimseye haber vermeden havaalanına gitmiş. Havaalanının duvarını aştıktan sonra annemi aramış. Demiş ki ben gidiyorum, dua edin." ifadelerini kullandı. Enveri, Zeki'yi engellemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ve bir gün sonra da hastaneden cesedini aldıklarını söyledi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Enveri, uçağın kanatlarında ve iniş takımlarında insanlar olmasına rağmen uçağın havalanması ve ölümlerine yol açmaları nedeniyle pilotları suçlayarak yargılanmalarını istedi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Abi Enveri, Bu olayda asıl suç pilotların, o uçak sonuçta araba değil, pilotlar görmüyor mu, her yerde kamera var neticede. Aldığımız bilgilere göre o uçağın kanadında 20'den fazla insan vardı. Pilotların yargılanmalarını istiyoruz. dedi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Enveri, bu taleplerinin dışında ABD'den tazminat, kan parası ya da benzer başka bir isteklerinin olmadığını belirtti.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Zeki'nin Afganistan'da birçok futbol maçında yer aldığını aktaran abi Enveri, En sevdiği takım Barselona'ydı. Oyunculardan da Messi ve Neymar'ı severdi. Futbol oynarken, Messi hareketlerini yaparak kendisine Messi diyordu. ifadelerini kullandı.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Enveri, Zeki'nin ölümünün anne ve babası için çok ağır olduğunu dile getirerek, Zekinin Afgan Genç Milli Futbol Takımına seçildiğini ancak ülke içinde birçok futbol müsabakasında oynamasına rağmen ülke dışındaki maçlara gidemediğini sözlerine ekledi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Baba Enveri, Zeki'nin küçüklüğünde de çevresinde sevilen bir çocuk olduğunu ve kimsenin ondan rahatsız olmadığını söyledi. Enveri, oğlu Zeki için, Ağzından kötü bir laf çıkmazdı. Çalışkan biriydi. Okuldan döndükten sonra ödevleriyle ilgileniyordu. Ailesine de yardım ediyordu. ifadelerini kullandı.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

75 yaşındaki baba Hacı Gulam Gavs Enveri'nin ise yaşlılığa bağlı konuşma zorlukları çektiği ve görüntü alınmasından rahatsız olduğu gözlemlendi.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Zeki'nin spora büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu aktaran baba Enveri, onun spor sevgisini şöyle anlattı: Futbola öylesine bir tutkuyla bağlıydı ki ayağını ve burnunu defalarca kırdı. Futbola gitme dememize rağmen gidiyordu. Hatta bu yıl bile birkaç defa hastanelik oldu.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

Afganistan'daki askeri varlığını sonlandıran ABD'nin kendisi için çalışan Afganları ülkeden tahliye etme sürecinde binlerce kişi daha iyi bir yaşam umuduyla havaalanına akın etmişti.

 
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Tahliye uçağından düşen Afgan milli futbolcunun ailesi ABD'li pilotların yargılanmasını istiyor

ABD ve Avrupa ülkelerinde yeni bir yaşam kurmak isteyen Afganların ülkeden ayrılış süreci dramatik sahnelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Afganistan Genç Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Enveri de ülkeden ayrılmak için ABD askeri kargo uçağının iniş takımlarına girmiş ancak kalkıştan kısa bir süre sonra düşerek hayatını kaybetmişti.

 
 
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