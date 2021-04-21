Taciz ateşi açan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'linin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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