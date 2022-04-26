Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!

Ayrıca Prens Muhammed'in tepkisinden kaçınmak için “fazla gösterişli” varlıklarını elden çıkaranlar olduğu da belirtildi. Bir kaynak, “Bu insanlar çalışmıyor ancak devasa çalışan kadroları var. Üstelik Prens Muhammed'in tepkisinden de korkuyorlar” dedi. Yakın zamanda elden çıkarılan varlıklar arasında, İngiltere'de 155 milyon dolarlık bir kır evi ile 60 metreden uzun iki de yat var. Bir zamanlar Suudi Arabistan'ın en güçlü kişilerinden olan, eski Washington Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan da malvarlıklarını satanlar arasında.”