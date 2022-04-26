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Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!

Son yıllarda masrafları devlet kasasından karşılanmayan Suudi kraliyet ailesi üyeleri, lüks yaşamlarını karşılayabilmek için malvarlıklarını satmaya başladı.

Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!
26.04.2022 16:14:19
Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın (36) yakın akrabaları dahil aile üyelerinin masraflarına yönelik devlet ödemelerini kesmesinin ardından, aylık harcamaları 30 milyon doları bulan prensler, yaşam tarzlarını sürdürmek için malvarlıklarını satmaya başladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Suudi prensler, ABD ve Avrupa'da sahip oldukları 600 milyon dolardan fazla gayrimenkul, yat ve sanat eserini elden çıkardı.

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Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!
‘ÇALIŞAN VERGİSİ' ZORLUYOR
 

WSJ'ye konuşan kaynaklar, prenslerin rutin ‘faturaları' ödemek, personel maaşları, uçak ve tekneleri ile yaşadıkları evlerin masrafları için nakit bulmak zorunda kaldığını anlattı. Prens Muhammed'in kestiği ödemeler arasında, kraliyet üyelerinin çalışanlarının maaşları ile elektrik ve su faturaları da bulunuyor.

 
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Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!

Babası Kral Selman tahta oturduğu 2015'ten beri diğer aile üyelerinin haklarını kısıtlayan veliaht Prens, 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla çok sayıda prensi gözaltına aldırtmıştı. Ayrıca bu yıl ilan edilen ve dört çalışandan fazlası için kişi başı 2500 Dolar ek vergi öngören düzenleme, prensler için yılda yüz binlerce dolarlık ilave masraf demek.

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Suudi Kraliyet ailesi zorda! Yat, kat ne varsa satıyorlar!
PRENSTEN KORKUYORLAR
 

Ayrıca Prens Muhammed'in tepkisinden kaçınmak için “fazla gösterişli” varlıklarını elden çıkaranlar olduğu da belirtildi. Bir kaynak, “Bu insanlar çalışmıyor ancak devasa çalışan kadroları var. Üstelik Prens Muhammed'in tepkisinden de korkuyorlar” dedi. Yakın zamanda elden çıkarılan varlıklar arasında, İngiltere'de 155 milyon dolarlık bir kır evi ile 60 metreden uzun iki de yat var. Bir zamanlar Suudi Arabistan'ın en güçlü kişilerinden olan, eski Washington Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan da malvarlıklarını satanlar arasında.”

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