Suudi Arabistan Kralı Moskova'da

05.10.2017 00:10:06

Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Moskova'ya ulaştı.

Kral Selman bin Abdulaziz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Suudi Kralı havalimanında, Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov karşıladı.

İLK RESMİ ZİYARET

Suriye krizi ve İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğü bir döneme denk gelen bu ziyaretle, tarihte ilk kez bir Suudi kralı Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş oluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriyeli muhalif grupların bir araya getirilmesine yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen süreci desteklemeye kararlı olduklarını ifade etmişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi İgor Seçin de dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi şirket Saudi Aramco'nun gelecek yıl planlanan halka arzında yer almak istediklerini açıklamıştı.

Öte yandan, iki ülke, petrol fiyatlarının dengelenmesi için OPEC ve OPEC dışı ülkeler nezdinde yürütülen çalışmalarda da iş birliğine devam ediyor.

Yaklaşık 3 günlük ziyareti kapsamında Kral Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitri Medvedev ile bir araya gelecek. Selman'ın temaslarında petrol piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durum ve bölgedeki krizlerin çözümü ele alınacak.