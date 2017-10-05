Suudi Arabistan'da 22 kişiye gözaltı

05.10.2017 09:26:56

Suudi Arabistan'da alimlerin tutuklanmasına tepkilerin üzerine, sosyal medyada 21 kişi daha gözaltına alındı.

Suudi yönetiminin, "kamuoyunu tahrik etmek" ve "hukuki düzenin yasakladığı fiilleri işlemeye teşvik etmek" suçlamasıyla biri Katarlı 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Devlet Güvenlik Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar ile doğrudan ya da dolaylı olarak halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü. Haberde videoların içerikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.