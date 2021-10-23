DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu gençlere ve kadınlara seslendi: Uyumasınlar, geleceğiz!
Peş peşe uyarılar! Yarından itibaren etkisini gösterecek; donacağız
Film setinde ölüm; mermi gerçekmiş
''Akaryakıta bir zam daha geliyor''
Merkel'den 'Uğur Şahin' itirafı
Ali Gürbüz: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum
İtalyan bankası Unicredit'ten ''Türkiye'' açıklaması
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif kurtarılamadı
Ünlü yazar Umberto Eco’nun’ Gülün Adı’ romanından ilginç alıntılar
Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Kazayla görüntü yönetmenini öldüren ünlü oyuncu: Kalbim buruk
Artık kediler içinde bir koronavirüs aşısı var!
23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? Bugün kimin maçı var? 23 Ekim Süper Lig'de hangi maçlar var?
Küresel piyasalar nereye odaklandı?
PCR testi pozitif çıkan öğrenci KYK yurdunda kalabilir mi? Covid-19'lu ve temaslısı KYK yurdunda kalabilir mi?

Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor

Konya'da süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 6 gün cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olan ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada beraat eden Emre Sayar, cezaevinde kaldığı süre için tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Olayın ardından iş bulamadığını belirten Sayar, ''Amacım ne fenomen olmak, ne de kimsenin sağlığıyla oynamak değildi. 6 gün suçsuz yere cezaevinde yattım. Kısa süre bile olsa çok şey yaşadım'' dedi.

2021-10-23 13:59:04
33 Gramlık muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı

33 Gramlık muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı

Zonguldak'ta Ercan Akkuş’a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.
Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi

Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi

İzmir'de yaşayan Tunahan K. (25), 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen, ardından kendini arabulucu olarak tanıtıp, 10 bin TL vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendi. Tunahan K.'nin durumu bildirdiği avukatı, evrakın sahte olduğunu, altında imzası bulunan avukatın ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirleyip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bill Gates Kuşadası’nda

Bill Gates Kuşadası’nda

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu. Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.
Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş