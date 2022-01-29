Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Ben dedim ki bana mı diyorsun? Ben normalde hiçbir zaman eskiden tepki vermezdim. Ama şu an bu konu hakkında bir sene inanılmaz şeyler çektiğim için tepki gösteririm. Benim ne yaşadığımı kimse bilemez ve şu an bana kimse laf edemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden.