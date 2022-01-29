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Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya rekabet ettiği yarışmada zor anlar yaşanıyor. Sevilen yarışmacılardan olan Nisa oyuna gitmeden önce yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim
29.01.2022 13:15:04
Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Survivor'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde Nisa ve Evrim arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Evrim'in Barış'ın sevincine, "Ne çirkin. Bunun hayranları, bunun sevenleri, bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demişti. Nisa ise Evrim'e "Bana da laf atmasaydın olmazdı Evrim" diyerek tepki göstermişti.

 
 
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Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Ekrana gelen son bölümde Evrim'e neden tepki verdiği anlatan Nisa gözyaşlarını tutamadı. Nisa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 
 
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Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Ben dedim ki bana mı diyorsun? Ben normalde hiçbir zaman eskiden tepki vermezdim. Ama şu an bu konu hakkında bir sene inanılmaz şeyler çektiğim için tepki gösteririm. Benim ne yaşadığımı kimse bilemez ve şu an bana kimse laf edemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden.

 
 
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Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Çünkü telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe. Onları bile tercüme edip bakıyordu.

 
 
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Survivor Nisa'dan bomba açıklama: Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim

Gözyaşlarına boğulan Nisa, 'Ben gitmek istiyorum' diyerek röportajdan ayrıldı. Nisa ve Barış geçtiğimiz yıl sevgili olmuş ve ilişkileri sona ermişti.

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