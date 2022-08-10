DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9626 ₺

EURO

18,3506 ₺

ALTIN

1.034,01 ₺

BİST

2.794,33 ₺

Sürücünün kaza sonrası el frenini çekmesi sosyal medyada viral oldu

Sürücünün kaza öncesinde ani öanevra ile çekmesi gereken freni kaza sonrası çekmesi sosyal medyada gündem oldu.

2022-08-10 10:41:17
Kız Kulesi'nden sonra tek! Evliya Çelebi'nin anlattığı yapı yeniden doğuyor

Kız Kulesi'nden sonra tek! Evliya Çelebi'nin anlattığı yapı yeniden doğuyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsettiği, yabancı ressamların resmettiği, tarihi kaynaklara göre İstanbul Boğazı'nda deniz üstünde inşa edilen tek yapı olan Sultaniye Köşkü, mimarlarca modellendi.
900 yıllık eşsiz ahşap köprü küle döndü

900 yıllık eşsiz ahşap köprü küle döndü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in en uzun ahşap kemerli köprüsü olan Wan'an köprüsü, hafta sonu gece çıkan yangında kül oldu.
Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini dövdüğü gerekçesiyle DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Çinli mucit Lin Yutang’dan özlü sözler

Çinli mucit Lin Yutang’dan özlü sözler

inli mucit Lin Yutang’a ait dikkat çeken özlü sözler (Alpar medya youtube sayfasından...)
Görüş Bildir Bizimle Paylaş