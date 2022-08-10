Sürücünün kaza sonrası el frenini çekmesi sosyal medyada viral oldu
Sürücünün kaza öncesinde ani öanevra ile çekmesi gereken freni kaza sonrası çekmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Sürücünün kaza öncesinde ani öanevra ile çekmesi gereken freni kaza sonrası çekmesi sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma
Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini dövdüğü gerekçesiyle DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.