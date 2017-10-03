Suriyeli çocukların dramını bu kez 'Sevgili Dünya'sı için kaleme aldı

04.10.2017 03:51:49

Suriye'nin Halep kentinde geçen yıl sağlanan ateşkesin ardından ailesiyle Türkiye'ye getirilip yerleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen 8 yaşındaki Bana Alabed'in kitabı "Dear World" (Sevgili Dünya), ABD'nin New York kentinde piyasaya çıktı.

Ülkesinde 6 yıldır devam eden iç savaşta çocukların acılarını sosyal medya üzerinden anlatarak üne kavuşan Bana, şimdi de yazdığı kitapla dünyaya sesleniyor.

Sosyal medyada 363 bin takipçisi olan Twitter hesabıyla "Harry Potter" serisinin yazarı J.K. Rowling gibi ünlü isimlere ulaşan Bana'nın kitabının kapağında, Rowling'e ait "Vahşet ve terörün ortasında bir sevgi ve cesaret hikayesi. Bu, dayanılmaza katlanmış bir çocuğun ifadesi." sözleri bulunuyor.

- Kitaplarını imzalayacak

Bana Alabed, Simon & Schuster kitabevinin bastığı ve amazon.com üzerinden dağıtımına başlanan kitabını New York Hukuk Fakültesinde çarşamba günü düzenlenecek etkinlikte imzalayacak.

Halep'in doğusunda Katırcı Mahallesi'nde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatıma Alabed'in yönettiği Twitter hesabında, Suriye'deki savaş ve bunun en büyük mağdurlarından çocukların acıları tüm dünyaya anlatılmıştı. Bana, uluslararası topluma savaşa son verilmesi konusunda yardım çağrılarında bulunmuştu.

Milyonlarca kişinin yerlerinden olduğu Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1 milyon 700 bin dolayında çocuk okula gidemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ailesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Bana, kuşatma altındaki Halep'ten, Türkiye'nin girişimleri sonucu ailesiyle İdlip'e tahliye edilmiş, ardından Türkiye'ye getirilmişti.