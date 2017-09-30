Suriyeli anne ve kızın katil zanlısı İstanbul'a getirildi

30.09.2017 23:35:59

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Üsküdar'da Suriyeli anne ve kızın cinayetiyle ilgili katil zanlısı, Bursa'da yakalanarak İstanbul'a getirildi.Geçtiğimiz hafta Üsküdar'da Suriyeli anne ve kızın ölümüyle ilgili katil zanlısı olan Ahmet B. Bursa'da yakalanmıştı. Katil zanlısı Bursa'dan sonra sorgusu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.(Murat Solak / İHA)