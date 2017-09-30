Suriyeli aktivist kadın ve gazeteci kızının öldürülmesi
Gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi
Suriyeli aktivist kadınla gazeteci kızının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Bursa'da yakalanan şüpheli A.B İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın (22) Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan Oruba Barakat'ın amcasının torunu A.B karayolu ile Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliğine getirildi.
Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
- Olay
Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül'de Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, anne-kızın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.