Suriye sınırına sevkiyat
TSK, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak 16 araçlık konvoy gönderdi.
04.10.2017 08:18:28
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye sınırındaki birliklere takviye yapmaya devam ediyor. Yola çıkan 16 araçlık sevkiyat konvoyu Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen 3'ü obüs yüklü tırdan oluşan 16 araçlık konvoy, jandarma eskortu eşliğinde Kilis'ten geçerek Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.