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Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, Suriye’de yapılan seçimde mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1 olduğunu, kullanılan oyların 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını duyurdu. Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi. Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti. Medyada paylaşılan bir videoda ise, görevliler tarafından Esad lehine işaretlenen seçim pusulalarının seçmene sadece oy sandığına atması için verildiği görülüyor.

2021-05-30 10:56:10
Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

İletişim Başkanlığınca İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü büyük bir çoşku ile kutlandı. Ayasofya ve Galata Kulesi’nde ışık ve mapping gösterileri düzenlendi.
Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Gezi olaylarına ilişkin bir video hazırlayan Hilal Kaplan, o dönem Elif Çakır'ın bir röportajı ile Ülke gündemine oturan Kabataş hadisesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilere ve yerel halka saldırdı.
Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı

Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı

Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, 'Nazmiye Ana' adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu. Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu. İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor. Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu
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