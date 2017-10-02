Suriye'de yaralanan Rus albay hayatını kaybetti

02.10.2017 00:22:52

Suriye'de görev yaparken yaralanan Rus albayın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri 61'inci Deniz Piyade Tugayı Komutanı Albay Valeriy Fedyanin'in, 22 Eylül'de Hama'da yola yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu yaralandığı ifade edildi.

Moskova'ya getirilen Fedyanin'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, cenaze töreninin 3 Ekim Salı günü gerçekleştirileceği kaydedildi.