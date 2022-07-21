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Suriye'de hasat zamanı

Suriye'nin kuzeyinde Azez, Cerablus, Rasulayn ve Tel abyad bölgelerinde buğday ve nohut hasadı yapıldı.

2022-07-21 16:15:29

İHH İnsani Yardım Vakfı geçen sene Suriye'nin birçok kentinde dağıttığı ve toprakla buluşturduğu buğday ve nohut tohumların hasadı yapıldı.

Geçtiğimiz sonbahar aylarında bölge halkının kalkındırması için başlatılan kampanyada Azez, Cerablus, Rasulayn ve Tel abyad bölgelerindeki çiftçilere yerli tohum desteği sağlandı.

Küresel ısınma sebebiyle yaşanan kuraklık, bitki hastalıkları ve zararlıları gibi birçok faktör dünyanın bütün ülkelerinde tarımı etkilemeye başladı. Günümüzde artık ülkeler kendi ihtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılamakta zorlanıyor ve ürün azlığından dolayı tüm dünyada gıda fiyatları hızla artıyor.

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2021 yılında Suriye'de yaşanan kurak mevsiminden dolayı yaklaşık 4 milyon dönüm arazide hasat yapılamadı. Ayrıca savaştan dolayı da zor günler geçiren halk için harekete geçen İHH, 2021 yılının ekim ayında çiftçilere ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Daha sonra toprakla buluşturulan tohumların hasatları yapıldı.

Yerli tohum tercih edildi

Suriye'nin iklim şartlarına en uygun tohumlar tespit edilmesi için Şam Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzun araştırmalar yaptı. Ekim sürecinden sonra yağış durumu, toprak analizi ve gübreleme kullanımı ile alakalı detaylı raporlar hazırlandı.

Birçok farklı yerli tohum üzerinde yapılan araştırmalar sonucu en uygun tohum çiftçilerle buluşturuldu.

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