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Suriye'de görevli 241 komando Adıyaman'a döndü

Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.

2021-06-29 17:12:07
Ömerli'de orman yangını

Ömerli'de orman yangını

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, müdahale sürüyor.
MSB'den 'imha' paylaşımı

MSB'den 'imha' paylaşımı

MSB, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştıMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde terör örgütü PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.
Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla ile mobil oyun devi PUBG Mobile arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre PUBG Mobile'ın yeni sürümünde Tesla araçları yer alacak? Tesla araçlar hangi sürümle PUBG Mobile'da olacak? İşte detaylar...
HDP'li Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamış…

HDP'li Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamış…

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'HDP, hiçbir pisliğe bulaşmamış; eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesi geleneğinin adresidir.'
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