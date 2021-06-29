Suriye'de görevli 241 komando Adıyaman'a döndü
Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.
Suriye'nin El Bab bölgesine 30 Kasım 2020'de gönderilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığının 241 personeli, yaklaşık 6 ay süren görevlerini başarıyla tamamladı.
Ömerli'de orman yangını
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, müdahale sürüyor.
MSB'den 'imha' paylaşımı
MSB, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştıMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde terör örgütü PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.