Suriye'de görevli 241 komando Adıyaman'a döndü

Ömerli'de orman yangını

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, müdahale sürüyor.