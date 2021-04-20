DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Sur Yapı Antalya'da 678 daire daha teslim edildi

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 'Antalya'da inşa ettiğimiz yeni şehir adım adım gerçeğe dönüşüyor. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 01:20:39
Sur Yapı Antalya'da 678 daire daha teslim edildi

Sur Yapı tarafından tamamlanıp geçen ay Antepe AŞ'ye teslim edilen Park Etabı'ndaki E ve D parselindeki 10 blokta 678 dairenin daha anahtar teslimi yapıldı.

Sur Yapı açıklamasına göre, Sur Yapı Antalya Projesi'nin kademeli olarak tamamlanan parsellerinde teslimler tüm hızıyla devam ediyor. Park Etabı'ndaki D ve E parselinin iskan işlemleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'yla koordineli şekilde geçen ay tamamladı. Antepe AŞ'ye teslim edilen D ve E parselindeki 10 bloktaki 678 dairenin anahtarları da salgın nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sur Yapı'nın 8 milyar TL'lik yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği Sur Yapı Antalya Projesi'nin ilk anahtar teslimleri 2020 Haziran ayında, A parsel 9 blokta 606 dairede gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde ise 963 dairenin daha teslimi yapılacak.

'Tüm hak sahibi vatandaşlar etap etap evlerine kavuşacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sur Yapı tarafından inşaatın devam ettiğini belirterek, 'Biz de vatandaşlarımıza kira desteği vermeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Bugün 472 hak sahibinin evlerini teslim ediyoruz. Şimdiye kadar Antalya için taş taş üstüne koyan, emek veren, bu projeyi başlatan, yürüten herkese, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sur Yapı'nın kıymetli çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine teşekkür ediyorum. Proje son hızıyla devam edecek ve tüm hak sahibi vatandaşlarımız etap etap evlerine kavuşacaklar.' ifadelerini kullandı.

'Sur Yapı ailesi büyümeye devam ediyor'

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da Antalya'da inşa ettikleri yeni şehrin adım adım gerçeğe dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

'Antalya projemizin ilk etabı olan Park Etabı'nın 606 daireden oluşan 9 bloklu A parselinde, 2020 Haziran ayında teslimlerle birlikte yaşamı başlatmıştık. E ve D parsellerindeki 472'si hak sahiplerinin olmak üzere toplamda 678 dairenin daha teslimiyle Sur Yapı ailemiz büyümeye devam ediyor. Bu parsellerdeki dairemizin geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile iskanlarını almıştık. Biz de dairelerimizi tamamlayıp Antepe'ye teslim ettik. Nihayet bugün, gerçekleştirilen törende daire sahiplerimiz evlerinin anahtarlarına kavuştu. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı çatısı altına giren yeni daire sahiplerimize evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamalarını diliyorum.

İnşa sürecini hızla gerçekleştirirken hak sahiplerine verdikleri kira desteği için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, projenin tüm süreçlerinde destek olan başta Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere Antepe AŞ'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı çalışanlarına bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş