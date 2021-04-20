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Şüphe Masumlar Apartmanı'nı karıştırıyor...

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 20 Nisan Salı akşamı (yarın) otuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

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20.04.2021 02:11:39
Şüphe Masumlar Apartmanı'nı karıştırıyor...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak.

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.  Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.  Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 20 Nisan Salı (yarın) akşam saat 20.00'de TRT'1 de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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