Süpermarketin ofisindeki kasayı soydular

03.10.2017 09:25:57

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İstanbul Kağıthane'de bir süpermarkette gerçekleştirilen soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı iki kişiden biri market görevlisini silahla tehdit etti. Soyguncunun hedefinde yazar kasadaki paralar değil ofiste bulunan çelik kasa vardı. Market görevlisini silah zoruyla ofiste bulunan kasaya doğru götüren soyguncu market sorumlusuna silahını doğrultarak kasayı açtırarak buradan bulunan yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Bir süre dışarıda bekleyen soyguncu ise o sırada market içerisine girerek arkadaşını aradı. Çalışanlardan arkadaşının nerede olduğunu soran diğer soyguncu o sırada ofisten çıkan arkadaşıyla birlikte marketten dışarı çıktı. Market önünde bulunan motosiklete binen soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.(Caner Sönmez /İHA)