Süper ligin 'yabancı' karnesi
En fazla yabancı futbolcu hangi kulüpte.. En çok gol atan yabancı futbolcu kim.. Türk vatandaşı olan yabancı futbolcular kim?
Türkiye futbol ligine damga vuran futbolcular arasında yabancılar önemli bir ağırlığa sahip.
Sahadaki performansları kadar yaşantılarıyla da gündemde olan yabancı futbolcular tarihi süreç içerisinde Türk futbolunun gelişimine de katkı verdiler.
Süper Ligin son dönemine damga vuran, attıkları gollerle ses getiren yabancı futbolcular bu gün de ligde önemli bir ağırlığa sahip.
En fazla yabancı futbolcuya sahip takımlar
FENERBAHÇE: 15
Zanka, Mauricio Lemos, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jailson, Nabil Dirar, Jose Sosa, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Enner Valencia, Michael Frey, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh
GALATASARAY: 15
Fernando Muslera, Marcao, Christian Luyindama, Ryan Donk, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Falcao, Mbaye Diagne.
SİVASSPOR: 14
Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Marcelo Goiano, Sergiy Rybalka (Sözleşmesi askıda), Claudemir, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Max Gradel, Casimir Ninga, Abdou Traore, Jorge Felix, Mustapha Yatabare, Arouna Kone.
ÇAYKUR RİZESPOR: 14
Dimitrios Chatziisaias, Montassar Talbi, Dario Melnjak, Mykola Morozyuk, Ismael Diomande, Fabricio Baiano, Amedej Vetrih, Yasin Pehlivan, Fernando Boldrin, Braian Samudio, Aminu Umar, Konrad Michalak, Loic Remy, Milan Skoda.
BAŞAKŞEHİR: 13
Ponck, Alexandru Epureanu, Martin Skrtel, Miguel Vieira, Rafael, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike, Milos Jojic, Edin Visca, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba.
YENİ MALATYASPOR: 13
Guido Herrera, Teenage Hadebe, Karim Hafez, Issam Chebake, Sincere Seth, Fernando Zuqui, Afriyie Acquah, Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Moryke Fofana, Jody Lukoki, Benjamin Tetteh, Jetmir Topalli
BEŞİKTAŞ: 13
Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Welinton, Fabrice N'Sakala, Douglas, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Ajdin Hasic, Cyle Larin.
KONYASPOR: 13
Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Guilherme, Nejc Skubic, Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Deni Milosevic, Paolo Hurtado, Samuel Eduok, Levan Shengelia, Erdon Daci, Thuram
HATAYSPOR: 13
Munir, Pablo Santos, Alexandros Katranis, Strahil Popov, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Helder Barbosa, Joseph Akomadi, Idir Ouali, Mame Diouf, Dame Diop, Aaron Boupendza.
ALANYASPOR: 13
Marafona, Steven Caulker, Welinton, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Juanfran, Onur Bulut, Baiano, Manolis Siopis, Davidson, Anastasios Bakasetas, Khouma Babacar, Adam Bareiro
KAYSERİSPOR: 13
Silviu Lung Jr., Dimitrios Kolovetsios, Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Mario Situm, Aaron Lennon, Harrison Manzala, Zoran Kvrzic.
GAZİANTEP FK: 13
Papy Djilobodji, Alin Tosca, Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais, Pawel Olkowski, Abdul-Aziz Tetteh, Jefferson, Souleymane Diarra, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Alexandru Maxim, Bartlomiej Pawlowski, Andre
TRABZONSPOR:12
Edgar Ie, Majid Hosseini, Gaston Campi, Manuel da Costa, Marlon, Joao Pereira, Flavio, Anders Trondsen, Anthony Nwakaeme, Guilherme, Alexander Sörloth, Stiven Plaza.
BB ERZURUMSPOR: 12
Fabien Farnolle, Adolphe Teikeu, Arturo Mina, Petrus Boumal, Mahamadou Ba, Mitchell Donald, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Ibrahim Sissoko, Armando Sadiku, Rashad Muhammed.
FATİH KARAGÜMRÜK:12
Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic, Enzo Roco, Gaber Dobrovoljc, Eric Lichaj, Erik Sabo, Cristobal Jorquera, Aatif Chahechouhe, Brahim Darri, Alessane Ndao, Vato Arveladze, Artur Sobiech.
ANTALYASPOR: 11
Ruud Boffin, Fedor Kudryashov, Jean Armel Drole, Amilton, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Gustavo Blanco Leschuk, Adis Jahovic, Paul Mukairu, Dever Orgill.
KASIMPAŞA: 11
Julian Jeanvier, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Loret Sadiku, David Pavelka, Haris Hajradinovic, Alan, Kevin Varga, Bengali Fode Koita, Gerard Gohou
GENÇLERBİRLİĞİ: 10
Kristoffer Nordfeldt, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat, Mattias Johansson, Dominik Furman, Floyd Ayite, Daniel Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu
DENİZLİSPOR:10
Costel Pantilimon, Zakarya Bergdich, Tiago Lopes, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic, Hugo Rodallega
GÖZTEPE:9
Titi, Dzenan Burekovic, Lamine Gassama, Andre Poko, Marcio Mossoro, Zlatko Tripic, Stefano Napoleoni, Brown Ideye, Cherif Ndiaye.
MKE ANKARAGÜCÜ: 9
Ricardo Friedrich, Zvonimir Sarlija, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Daniel Lukasik, Milos Stanojevic, Saba Lobjanidze.
Yabancı futbolcular gol krallıklarına kadar uzanarak Türk futbol seviyesini bir üst seviyeye çıkarmayı da ihmal etmediler:
Süper ligde en çok gol atan yabancı futbolcular
Elvir Baliç: 66 gol attı
Mussa Shov: 67 gol attı
Philipe Holosko: 68 gol
Edin Micha: 74 gol
Bordan Stancu: 77 gol
Bobo: 78 gol
Andre Kona: 82 gol
Mert Nobre: 109 gol
Elvir Boliç: 127 gol
Alex De Souza: 136 gol
Gerek kendi takımlarında gerekse A milli formada top koşturan yabancı futbolcular da hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor:
Türk vatandaşı olan yabancı futbolcular
Mehmet Aurelio (Marco Aurelio)
Mert Nobre (Marcio Nobre)
Kazım Kazım (Colin Kazım Richards)
İbrahim Üçüncü (İbrahima Yattara)
Gökçek Vederson (Wederson)
Ali Uyanık (Allum Buker)
Alper Aydın (Gustave Bebbe)
Melih Gökçek (Tita)
Süleyman Yula (Youla)
Atakan Pini Feliks Balali (Pini Felix Balili)
Rafet El (Rafael Marques Mariano)
Ayman Aziz (Ayman Mohamed Abdelaziz)
Ferhat Bastos (Fran Sergio Bastos)
El Saka (Abdel Zaher El Saka)
Mert Guintchev (Gochopetkov Guintchev)
Cengiz Dülgeroğlu (Pierre Esser)
Fahrettin Ömerli (Fahruddin Ömerovic)
Mirsad Güneş (Mirsad Kovacevic)
Dündar Siz (Didier Six)
İlyas Datça (İlie Datcu)
Cevad Prekazi (Xhevat Prekazi)
Muhammed Yavuz (Jay Jay Okocha)
Deniz Uygar (Uche Okechukwu)
Metin Mert (Detlef Müller)
Kaan Dobra (Roman Dobrowski)
Faruk Gürsoy (Richard Kingston)
Mert Meriç (Mirko Mirkoviç)
Mertol Karatay (Joao Batista)
Elvir Baliç (Elvier Baljiç)
Muhammed Doğan (Fernand Coulibaly)
Enver Cansun (Elvir Boliç)
Sead Dost (Sead Halilagic)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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