Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
01.10.2017 14:55:39
Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Mehdi'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada Fofona'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Eze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
40. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında ceza sahası içinde Khalid Boutaib'ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaib x, Eren xx, Azubuıke x (Murat Yıldırım dk. 43 x), Sadık xx, Adem xx, Chebake x, Aytaç x, Rahman Buğra xx, Dening xx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Turgut Doğan, Cissokho, Murat Akça, Mustafa Batuhan, Mina, Dia, Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali x, Milosevıc x, Fofona xx, Filipovic xx, Eze xxx, Musa xx, Mehdi xx, Skubic x
Yedekler: Abdullaziz, Volkan, Selim, Malıck, Manyama, Moke, Vedat, Savaş, Ezekıel, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Eze (dk. 21) (Atiker Konyaspor),
Sarı kartlar: Adem, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan (Atiker Konyaspor)
Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Mehdi'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada Fofona'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Eze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
40. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında ceza sahası içinde Khalid Boutaib'ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaib x, Eren xx, Azubuıke x (Murat Yıldırım dk. 43 x), Sadık xx, Adem xx, Chebake x, Aytaç x, Rahman Buğra xx, Dening xx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Turgut Doğan, Cissokho, Murat Akça, Mustafa Batuhan, Mina, Dia, Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali x, Milosevıc x, Fofona xx, Filipovic xx, Eze xxx, Musa xx, Mehdi xx, Skubic x
Yedekler: Abdullaziz, Volkan, Selim, Malıck, Manyama, Moke, Vedat, Savaş, Ezekıel, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Eze (dk. 21) (Atiker Konyaspor),
Sarı kartlar: Adem, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan (Atiker Konyaspor)