Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

01.10.2017 14:55:39

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Süper Lig'in 7. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)10. dakikada Mehdi'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten auta çıktı.21. dakikada Fofona'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Eze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-140. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında ceza sahası içinde Khalid Boutaib'ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.Stat: MalatyaHakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaib x, Eren xx, Azubuıke x (Murat Yıldırım dk. 43 x), Sadık xx, Adem xx, Chebake x, Aytaç x, Rahman Buğra xx, Dening xxYedekler: Farnolle, Barazite, Turgut Doğan, Cissokho, Murat Akça, Mustafa Batuhan, Mina, Dia, DıalloTeknik Direktör: Erol BulutAtiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali x, Milosevıc x, Fofona xx, Filipovic xx, Eze xxx, Musa xx, Mehdi xx, Skubic xYedekler: Abdullaziz, Volkan, Selim, Malıck, Manyama, Moke, Vedat, Savaş, Ezekıel, Ferhat ÖztorunTeknik Direktör: Mustafa Reşit AkçayGol: Eze (dk. 21) (Atiker Konyaspor),Sarı kartlar: Adem, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan (Atiker Konyaspor)