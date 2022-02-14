Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Los Angeles Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı. Sean McVay, NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.