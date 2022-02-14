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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Los Angeles Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı. Sean McVay, NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.

Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams
14.02.2022 13:00:28
Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı. (Skorer)

 
 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

NFL'in şampiyonluk müsabakası California eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. COVID-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.

 
 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti.

 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.

 
 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu.

 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.

 
 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı.

 
 
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams
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Super Bowl'da tarihi anlar! Şampiyon Los Angeles Rams
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