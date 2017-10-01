Sultangazi Belediyesi 7. Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları

01.10.2017 14:29:26

Sultangazi Belediyesince bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Atlı Cirit Müsabakaları, Türkiye'nin önde gelen cirit takımlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Esentepe Mahallesi'nde yapılan müsabakaların açılış törenine, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay olmak üzere, çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının mini konseri ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



Altunay, müsabakalara, Erzurum, Sivas, Erzincan, Bayburt ve Uşak'tan takımların katıldığını belirterek, halkın artık bu tür organizasyonlara alıştığını ve talepte bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların mutlu etmeyi umduklarını anlatan Altunay, "Cirit aslında kültürümüzden geliyor. Ta Alparslan'ın Anadolu'ya giriş yaptığından beri ülkemizde uygulanmış ve Osmanlı zamanında gerek savaş hazırlığı olarak, gerekse çeşitli oyunlar, güreşler gibi etkinlikler içerisinde atlı cirit vazgeçilmezi olmuştur. Belli illerimizde bunu aynen devam ettiriyorlar. Bu sporu canlı tutmaya çalışıyorlar. Biz de oralardan göç edip buraya yerleşen vatandaşlarımızın bu alışkanlıklarını hem devam ettirmek hem de unutturmamak adına böyle bir geleneksel hale getirdiğimiz atlı cirit müsabakalarını düzenliyoruz." diye konuştu.