Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in orijinal yapımı olan Stranger Things'in 3. sezonu akıllarda soru işaretleri ile bitmişti. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi internette Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ancak dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlanacağına dair yeni bir açıklama geldi. Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in orijinal yapımı olan Stranger Things'in 3. sezonu akıllarda soru işaretleri ile bitmişti. Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi dizi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi internette Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ancak dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlanacağına dair yeni bir açıklama geldi. Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen ve hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Stranger Things dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin tutkunları internette "Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Dizinin sevilen karakterlerinden Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard yeni sezona dair yeni detayları paylaştı. Fanmio adlı bir platformda dizinin geleceğine dair soruları yanıtlayan Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezon yayın tarihi ile ilgili yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiyi üzdü.

Stranger Things yeni sezon ne zaman başlayacak?

Finn Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ile ilgili verdiği bilgi diziyi 2021 yazında bekleyen milyonlarca kişyi hayal kırıklığına uğrattı. Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ne zaman olacak sorusuna "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacak" dedi. Ancak dizinin yapımcıları ve Netflix'ten Stranger Things 4. sezon çıkış tarihine ilişkin resmi biraçıklama gelmedi.

Stranger Things dizisi sezonları ve bölümleri

Netflix'te 15 Temmuz 2016'da yayına başlayan Stranger Things dizisinde 3 seonunu geride bıraktık ve 4. sezon merakla bekleniyor

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon: Yakında...

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.

Stranger Things oyuncu kadrosu

Millie Bobby Brown-Eleven

Finn Wolfhard-Mike

Winona Ryder-Joyce

Gaten Matarazzo-Dustin

Noah Schnapp-Will

Caleb McLaughlin-Lucas

Sadie Sink-Max

Joe Keery-Steve

Natalia Dyer-Nancy

Charlie Heaton-Jonathan

Maya Hawke-Robin

Priah Ferguson-Erica

Cara Buono-Karen

Brett Gelman-Murray

NOT: Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? sorusu yanıt bulunca haberimizi güncelleyeceğiz. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.