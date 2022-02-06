STK’lar Yunanistan’ı protesto etti
STK’lar, Yunanistan’ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla Yunanistan Başkonsolosluğu önünde “İnsanlık Dondu!” sloganıyla basın açıklaması yaptı.
STK’lar, Yunanistan’ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla Yunanistan Başkonsolosluğu önünde “İnsanlık Dondu!” sloganıyla basın açıklaması yaptı.
Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler.
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Bu hükümet olmasaydı biz öğretim üyesi olamazdık' sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi: Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir.