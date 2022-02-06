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STK’lar Yunanistan’ı protesto etti

STK’lar, Yunanistan’ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla Yunanistan Başkonsolosluğu önünde “İnsanlık Dondu!” sloganıyla basın açıklaması yaptı.

2022-02-06 23:15:05
Ukrayna'da sivillere 'panik yapma, hazır ol' eğitimi

Ukrayna'da sivillere 'panik yapma, hazır ol' eğitimi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler, halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verdi.
Karadeniz Sahil Yolu; Düşen kayalardan son anda kurtuldu

Karadeniz Sahil Yolu; Düşen kayalardan son anda kurtuldu

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Kara Kuvvetleri'ne CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Kara Kuvvetleri'ne CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.
Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler.

Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler.

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Bu hükümet olmasaydı biz öğretim üyesi olamazdık' sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi: Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir.
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