Stefan Kuntz: Milli eğitim ve futbol sistemi paralel gitmeli

Türkiye'de son yıllarda tartışması bitmeyen yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini belirten Stefan Kuntz, "Tabii ki bütün bu mücadele, başarılı oyuncular yetiştirmek ve başarılı sonuçlar almak adına yapılıyor. İyi futbolcuların yetişmesi için de yapının doğru şekilde kurulması lazım. Uzun süreli yatırımlarla futbolcuların gelişim göstereceğini düşünüyorum. Akademilerin kurulması, Milli eğitim sistemiyle futbol eğitim sisteminin paralel gideceği doğru bir yapının oluşturulması, spor psikologlarının, beslenme uzmanlarının takımları desteklediği, genç oyunculara profesyonel yaşamın gerekliliklerinin ve onları ileride nelerin beklediğinin doğru anlatıldığı bir yapının kurulması lazım. Belki yabancı dil öğrenmelerini sağlayacak bağlantıların oluşturulması lazım. Bunlar sağlanırsa Türk futbolunun uzun süreli başarısı gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Saydığım akademiler ve altyapılarla ilgili yapılan yatırımlara değindiğim zaman, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin bu konuda daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Kadın futboluyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığım için erkek futboluyla ilgili konuşuyorum. Türkiye'de ülke için oynama arzusunu, milli takımı için oynama arzusunu, diğer ülkelere göre çok daha yüksek görüyorum. Milli takım için oynamanın insanları, futbolcuları sosyal manada daha yukarıda hissettirdiğini biliyorum. Kulüpler biraz daha fazla akademi alanına yatırım yapıp eğitime ağırlık verirse, bahsettiğim ülke için oynama ve duygu faktörünün birleşmesiyle gerçek başarıyı sağlayabiliriz. Burada 'Biz' diyorum ve bunu vurgulamak istiyorum. Ama bunun için zaman lazım, bunun için sabır lazım" ifadelerini kullandı.