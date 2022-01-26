Stefan Kuntz: Milli eğitim ve futbol sistemi paralel gitmeli

A Milli Takım'ın başına geçtikten sonra çok çabuk şekilde kabul görmesi hakkında konuşan Kuntz, "Açıkçası bunu, bu fikri düşünenlere sormak lazım. Neden beni bu kadar kolay kabul ettiler bunu düşünenlere sormak lazım. Ama birçok faktörün bir araya gelmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Beni göreve getirirlerken, dışarıdan bir gözün görmesini, dışarıdan bir elin dokunmasını istemiş olabilirler. Beşiktaş'ta geçirdiğim sürede benim ve ailemin Türk insanına olan yaklaşımı, davranışlarımız bir izlenim bırakmış olabilir. Gerek o dönemde gerekse de sonrasında Türk insanının ne kadar sıcakkanlı ve dostane olduğunu vurguladık. Bundan kaynaklanmış olabilir. Ayrıca ben her şeyi bilemeyeceğimi ifade eden bir insanım. Fikir alıyorum, danışıyorum, bunları da söylüyorum. Bir şey başarıldığında ya da başarılmadığında ben demiyorum, biz diyorum. TFF'deki ekibim ve bana yardımcı olan insanlarla her zaman dirsek temasındayım. Futbol camiasındaki kişilerden görüş alıyorum. Ne kadar çok görüş alıp bilgi edinirseniz, aldığınız kararlar da o kadar doğru oluyor" açıklamasında bulundu.