Stefan Kuntz: Milli eğitim ve futbol sistemi paralel gitmeli

İstanbul'un her zaman harika bir şehir olduğunu söyleyen Kuntz, “İstanbul her zamankinden daha harika diyebiliriz. İnanılmaz bir kent. Uçakla her iniş yaptığımda ağzım açık kalıyor. Beni çok şaşırtan ve beğendiğim bir şehir. Arabayla gezerken de inanılmaz geliyor bana. Türk insanının o gönülden yaklaşımı hiç değişmedi. Buraya geliş sebeplerimden birisi de Türk insanının sıcakkanlı yaklaşımı diyebilirim. Şöyle de bir gerçek var, dünya üzerinde Türkiye algısı, bizim bildiğimiz gibi değil. Belli insanlar Türkiye'yi farklı algılıyor. Siz Türkiye'yi doğru şekilde anlatıp, onları inandırabilmek için orada bulunmalısınız. Ben de Türkiye'de 2 farklı şekilde bulunmuş bir insan olarak bunu daha rahat anlatıyorum. Bu anlamda insanların değiştiğini düşünmüyorum. Ama İstanbul değişmiş, gelişmiş ve büyümüş diyebilirim. Futbol anlamındaki farka bakarsak, 1995-1996 yıllarında futbolcuydum ve o dönemde işim sahada performans vermekti. Şimdi antrenör gözüyle daha farklı bakabiliyorum ve üst liglerle arasındaki farkı görebiliyorum. Üst liglerle Türkiye arasında farklar olduğunu görüyorum" açıklamasını yaptı.