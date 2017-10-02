Standard & Poor's'tan Avro Bölgesi raporu:

02.10.2017 16:42:03

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avro Bölgesi'nde ekonomik iyileşmenin canlı ve hareketli olduğunu bildirdi.

S&P'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Jean-Michel Six tarafından Avro Bölgesi'ndeki finansal gelişmelere ilişkin değerlendirme raporu hazırlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'nde ekonomik iyileşmenin canlı ve hareketli olduğu belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"ABD ve Birleşik Krallık, finansal krizin ardından bir resesyon geçirmesine rağmen Avro Bölgesi iki resesyon geçirdi. İlki 2009 yılındaydı, ikincisi ise 2011 ve 2012 yıllarında... Fakat bu kez durum farklı... 2014 yılında büyüme başladı ve halen devam ediyor. Değerlendirmemize göre, büyümenin kısa vadeli olma olasılığı ise düşük. Eurostat'ın verilerine göre, ikinci çeyrekte ekonomi çeyreksel bazda yüzde 0,6 artış kaydetti."

Açıklamada, S&P'nin Avro Bölgesi'nin büyüme beklentilerine ilişkin yaptığı anketlerin güçlü büyümeye işaret ettiği, bu yılın sonunda Avro Bölgesi'nde büyümenin yüzde 2,1 seviyesinde olabileceği kaydedildi.

Raporda, "Avro Bölgesi'nde iyileşme 2014 yılında başladı. Büyümeden geniş çaplı olarak sadece merkez ülkeleri değil, tüm ülkeler yararlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan 2018 yılının ilk yarısında varlık alımlarının azaltılacağı açıklaması bekliyoruz. Varlık alımları, 2019 yılının başlarında ise tamamen geri çekilebilir. Fakat Avro kurunun çok güçlü olması Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltma süresini uzatabilir." ifadeleri kullanıldı.







