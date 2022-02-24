St. Petersburg'da Ruslar sokağa döküldü
St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını istediler.
St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını istediler.
Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok
Ukrayna'nın Herson şehri Geniçesk (Cenişke) kasabası Semihatka köyünde Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genç oldu. Gencin acılı babası, 'Ben Tatarca konuşurum, Ruslara diyecek bir şeyim yok! Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın!' dedi.