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St. Petersburg'da Ruslar sokağa döküldü

St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını istediler.

2022-02-24 21:54:16
Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok

Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok

Ukrayna'nın Herson şehri Geniçesk (Cenişke) kasabası Semihatka köyünde Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genç oldu. Gencin acılı babası, 'Ben Tatarca konuşurum, Ruslara diyecek bir şeyim yok! Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın!' dedi.
Rus uçakları sivilleri vuruyor

Rus uçakları sivilleri vuruyor

Rus savaş uçakları kasıtlı olarak sivil yerleri vuruyor.
Ukrayna'nın Donbas bölgesine ilerleyen Rus askeri konvoyu görüldü

Ukrayna'nın Donbas bölgesine ilerleyen Rus askeri konvoyu görüldü

Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü.
Kadir Mısıroğlu, ‘Ukrayna’dan sonra Azerbaycan var’ demiş

Kadir Mısıroğlu, ‘Ukrayna’dan sonra Azerbaycan var’ demiş

Mayıs 2019’da vefat eden yazar Kadir Mısıroğlu’nun 2014 yılında kaydedilen bir konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’dan sonra Azerbaycan’a göz dikeceğini ileri sürüyor
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