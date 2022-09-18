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Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 3.hafta maçında Şanlıurfaspor kendi saha ve taraftarı önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

5 Saat Önce
2022-09-18 16:12:18
Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 3.hafta maçında Şanlıurfaspor kendi saha ve taraftarı önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Şanlıurfaspor - Ankaraspor 5.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele 18 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

Şanlıurfaspor - Ankaraspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi Şanlıurfaspor'un da resmi YouTube kanalından da bu müsabakayı yayınlaması bekleniyor.

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