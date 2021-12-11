Medipol Başakşehir-Kasımpaşa kaç kaç bitti? kaç kaç bitti? Başakşehir son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.Medipol Başakşehir-Kasımpaşa kaç kaç bitti? Başakşehir son dakikada güldü. Başakşehir'in gollerini kim attı?

Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin ilk golünü 53. dakikada Visca kaydetti ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa 78. dakikada Hajradinovic ile beraberliği yakalasa da 90+2. dakikada sahneye çıkan Mahmut Tekdemir takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Başakşehir'in kaç puanı var?

Bu sonuçla Başakşehir puanını 28'e yükseltirken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı.

Karşılaşmanın golleri

Goller: 53' Visca, 90+2' Mahmut - 78' Hajradinovic

Maçın gol dakikaları

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

78'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj'ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

90+2'nci dakikada Chadli'nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Başakşehir kulübü kimdir?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 4 Haziran 2014 tarihinde kuruldu. Kulübümüz 7 ortaklı bir sermaye şirketi olup, kurucu Başkanı Göksel Gümüşdağ'dır.

Futbol Takımı, Süper Lig'deki ilk yılında 2014-2015 sezonunu 4. sırada bitirerek Avrupa Ligi için ön eleme oynama hakkını kazandı. 2015-2016 sezonu başında AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa kupalarına havlu atttı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'de ise kulüp tarihinin 6. sezonunda Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.