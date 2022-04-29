İsmail Kartal'dan maç sonu açıklaması: Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

KARTAL'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik. Bu güzel seri, oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Büyük taraftar varsa, biz varız." dedi.

Futbolcuların taraftarların önünde oynamaktan keyif aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım. Oyuncularla birbirimize saygı duyarak devam ettik. Bir sistemden, başka bir sisteme geçtik. Sakatlıklar vardı, kolay olmadı. Üç kulvarda mücadele ettik. Oyuncularım idmanlardan keyif aldılar. En büyük pay futbolcularındı." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal son olarak, "Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi." açıklamasında bulundu.