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Felix Michalz Türkiye Yolcusu Mu?

Almanya’nın SV. Haimstetten Kulübünde forma giyen Felix Michalz, bu yıl sözleşmesinin dolduğunu ve kariyerini geliştirecek her teklife açık olduğunu söyledi.

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30.06.2021 13:15:04
Felix Michalz Türkiye Yolcusu Mu?

Felix Michalz, “4 yıldır forma giydiğim SV Haimstetten kulübünde bu yıl sözleşmem doluyor. Bu dört yıl boyunca takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan çok şey öğrendim. Kariyerime faydası olacak her türlü teklifi değerlendirmeye alacağım. Ancak benim dünya futbol tarihine adımı yazdırmak gibi ütopik bir hedefim var. Hangi kulüp beni bu amaca daha hızlı götürecekse tercihimi ondan yana kullanacağım.” Dedi.

Taraftarların çok sevdiği Felix Michalz, “Kulübümü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Ancak hedefimi gerçekleştirmek için biraz daha uzak ufuklara açılmama gerekiyorsa onu da yapmaya hazırım. Buradaki kazanımlarımı ve öğrendiklerimi hayatım boyunca yanımda taşımaya devam edeceğim. Ama gelecekte ailemi ve ülkemi gururlandıracak başarılara imza atacağım platformlarda yer almak istiyorum. Bunun için ülke dışına çıkmama gerekirse elbette yapacağım.” Diyerek hayatını adadığı misyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Süper Lig menajerleri tarafından da yakın markaja alınan FelixMichalz, “Kariyerim benim için çok önemli ve hayatımı adadığım bir amacım var. Bu amaca hizmet edecek her ülke ve takım benim için değerlendiremeye değer. Bu takım Türkiye'de ve Süper Lig'de yer alan bir takım da olabilir. Ama benim misyonumu anlamaları ve buna hizmet edecek argümanlar sunmalı. Aksi takdirde benim için değerlendirme dışı kalacak. Önümde pek çok seçenek bulunuyor. Bunların içinden kendime ve kariyerime uygun olan en mantıklı seçimi yapmak üzere değerlendirmeler yapıyoruz. En kısa zamanda bu seçimi gerçekleştirmiş olacağız. Kim bilir? Belki de gelecek sezon Türkiye Süper Lig takımlarından birinde forma giyebilirim.” diyerek Türkiye'den gelecek tekliflere yeşil ışık yaktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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