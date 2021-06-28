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Felix Michalz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi

Almanya’nın SV Heimstetten kulübünde 4 yıldır forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Felix Michalz, kariyeri için iyi olacağına inanırsa Türkiye’ye gelebileceğinin sinyalini verdi.

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28.06.2021 13:32:04
Felix Michalz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi

Öte yandan başarılı futbolcunun peşinde olan pek çok Avrupa futbol kulübü de var. Türkiye Süper Lig takımlarının başarılı futbolcuya çok iyi bir teklifle giderek ikna etmesi gerekiyor.

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Ağır antrenmanlar yapıyor

Felix Michalz, “Hayatımdaki en büyük amacım, dünya futbol tarihine adımı yazdırmak. Bu minvalde çalışmalarımı çok uzun yıllardır sürdürmekteyim. Bazı günler sadece uyumak için evime gidiyorum. Günün geri kalan tüm zamanında ağır antrenmanlar yapıyorum. Ama zirveyi hedefleyen herkes bu sıkı çalışma temposunu göze almak zorundadır. Ben de hedefime giden yolda emin adımlarla ilerlemek için çalışıyorum.” diyerek ne kadar sıkı bir tempoda çalıştığını açıkladı.

SV Heimstetten ile sözleşmesi bu yıl bitiyor

1997 yılında futbol otoritelerinden biri olan Almanya'da dünyaya gelen Felix Michalz, çalışmaları ve başarılı futboluyla Avrupa kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda. Türkiye Süper Lig bünyesinde yer alan futbol kulüpleri de başarılı futbolcuyu izlemeye almış durumda.

4 yıldır oynamakta olduğu SV Heimstetten taraftarları tarafından da çok sevilen oyuncunun bu yıl kulübü ile olan sözleşmesinin süresi doldu. Avrupa kulüpleri ve Türkiye'den pek çok kulüp tarafından izlemeye alınan Felix Michalz, 2021-2022 Futbol sezonunda ülkemizdeki yeşil sahalarda forma giyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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