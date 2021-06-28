DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i yasakladı
Eski Milli Sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan İstanbul'dan bisikletiyle 600 kilometrelik mesafeyi tamamladığı turuyla İstanbul'a pedal çevirdi.
Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu?
Monster #WASD 30 Haziran'da başlıyor!: Etkinlikte hangi isimler olacak?
Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak?
Medya Ombudsmanı Bildirici’den Odatv’ye 'yalan haber' uyarısı
Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araca son
Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt
Yeni kör nokta: Fed'in değişen enflasyon kararları
Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar?
Koronavirüs sonrası bu şikayetlere dikkat
Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi
Alim Aykut Esgi, Süper Lig Menajerlerinin Radarına Girdi
Diyanet’ten şehirlerarası otobüslere ‘namaz’ ayarı talebi
Trabzonspor'dan altyapı hamlesi! O mevki için...

Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi

Almanya’nın SV Heimstetten kulübünde 4 yıldır forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Felix Michaezl, kariyeri için iyi olacağına inanırsa Türkiye’ye gelebileceğinin sinyalini verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 13:32:04
Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi

Öte yandan başarılı futbolcunun peşinde olan pek çok Avrupa futbol kulübü de var. Türkiye Süper Lig takımlarının başarılı futbolcuya çok iyi bir teklifle giderek ikna etmesi gerekiyor.

4bbbec2e-d586-4a2a-aeab-d242bf2b41fc

Ağır antrenmanlar yapıyor

Felix Michaelz, “Hayatımdaki en büyük amacım, dünya futbol tarihine adımı yazdırmak. Bu minvalde çalışmalarımı çok uzun yıllardır sürdürmekteyim. Bazı günler sadece uyumak için evime gidiyorum. Günün geri kalan tüm zamanında ağır antrenmanlar yapıyorum. Ama zirveyi hedefleyen herkes bu sıkı çalışma temposunu göze almak zorundadır. Ben de hedefime giden yolda emin adımlarla ilerlemek için çalışıyorum.” diyerek ne kadar sıkı bir tempoda çalıştığını açıkladı.

SV Heimstetten ile sözleşmesi bu yıl bitiyor

1997 yılında futbol otoritelerinden biri olan Almanya'da dünyaya gelen Felix Michaelz, çalışmaları ve başarılı futboluyla Avrupa kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda. Türkiye Süper Lig bünyesinde yer alan futbol kulüpleri de başarılı futbolcuyu izlemeye almış durumda.

4 yıldır oynamakta olduğu SV Heimstetten taraftarları tarafından da çok sevilen oyuncunun bu yıl kulübü ile olan sözleşmesinin süresi doldu. Avrupa kulüpleri ve Türkiye'den pek çok kulüp tarafından izlemeye alınan Felix Michaelz, 2021-2022 Futbol sezonunda ülkemizdeki yeşil sahalarda forma giyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş