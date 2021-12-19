Çorum FK - Adıyaman 1954 Spor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK kendi evinde Adıyaman FK'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?