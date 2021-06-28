Alim Aykut Esgi, Süper Lig Menajerlerinin Radarına Girdi

27 Aralık 1998 Almanya Bergisch Gladbach doğumlu genç futbolcu Alim Aykut Esgi, Almanya’da oynadığı başarılı futbol hayatının ardından Türkiye’de Süper Lig menajerlerinin radarına girdi.

Genç futbolcu Alim Aykut Esgi durumun bilincinde olduğunu belirterek “Dünyadaki diğer takımlar gibi Türkiye Süper Lig'inde bulunan menajerlerin benimle ilgilendiklerini biliyorum. Ben de bu gelen teklifleri menajerim ile birlikte değerlendirip, karar vereceğim.” dedi.

Büyük kulüpler takipte

Genç ve başarılı sağ ayak Alim Aykut Esgi, forvet ve sol kanatta başarılı futbol oynaması ile gelecek vadeden futbolcular arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan bu yana futbol ile iç içe olduğunu söyleyen başarılı futbolcu şu an da Akhisar spor futbol kulübünde top koşturuyor. 22 yaşındaki futbolcu başarısına başarı katmakla birlikte başarılı ve büyük futbol kulüplerinin görüş açısına girmiş bulunuyor.

‘Süper Lig'de oynayabilirim'

Başarılı futbolcu Alim Aykut Esgi, pandemi döneminde her sektör gibi futbolun da etkilendiğini belirterek bu konuda görüşlerini şöyle dile getirdi: “Pandemi, her sektörü olduğu gibi tabi ki futbolu da etkiledi. Seyirci yasağı futbol için çok zorlu bir süreci de beraberinde getirdi. Özellikle futbolcu ve takım motivasyonu için seyirci çok önemli bir yere sahip. Ama bu yıl bu destek ve motivasyon kaynağından mahrum kaldık. Bu açığı kapatmak için daha çok idman yapıp daha çok çalışıyoruz” dedi.

Alim Aykut Esgi, başarılı bir futbol kariyeri yapmak istediğini belirterek “Daha fazla taraftarı olan büyük takımların kadrolarında yer almak, her futbolcu gibi benim de çok istediğim bir ideal. Bunun için, işimi severek ve çok çalışarak yapıyorum. Gelen teklifleri değerlendirmeye alarak gelecek yıl Süper Lig takımlarından birinde oynayabilirim.” diyerek süper lig takımlarına olumlu baktığının da sinyallerini vermiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.