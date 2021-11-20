Alanyaspor - Beşikta maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu dair araştırma yapıyor.

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu dair araştırma yapıyor.

Süper Lig'de 13.hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

Alanyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Candeias, Emre Akbaba, Efecan, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Ghezzal, Josef, Can, Pjanic, Güven, Larin

Son 5 maçta Beşiktaş üstün

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki kulübün geçen sezon oynadığı 2 mücadelede Alanya evinde Kartal'ı 2-1 yenmiş, Vodafone Park'taki müsabakada da Beşiktaş 3-0'lık skorla gülmüştü.

Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.