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TIMETURK / SPOR / 3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? 8. hafta Süper Lig maçları

3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? 8. hafta Süper Lig maçları

3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? Süper Lig'de 8. hafa müsabakaları yine oldukça çekişmeli geçiyor. Süper Lig'de 8. haftada takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar 8. hafta Süper Lig maçlarının başlamasını heyecanlı şekilde ekliyor. Süper Lig'de 8. haftaya girilirken Fenerbahçe lider konumda bulunuyor. Beşiktaş 3. sırada Galatasaray ise 10. sırada.

3 Saat Önce
2021-10-01 17:41:27
3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? 8. hafta Süper Lig maçları

3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? Süper Lig'de 8. hafa müsabakaları yine oldukça çekişmeli geçiyor. Süper Lig'de 8. haftada takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar 8. hafta Süper Lig maçlarının başlamasını heyecanlı şekilde ekliyor. Süper Lig'de 8. haftaya girilirken Fenerbahçe lider konumda bulunuyor. Beşiktaş 4. sırada Galatasaray ise 10. sırada.

Süper Lig'de heyecan dorukta. Süper Lig'in geride kalan 7. haftasında takımlar şok puan kayıplarıyla sarsıldı. Haftalardır liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş son haftalarda kaybettiği puanlarla liderlikten uzaklaştı. 8. hafta maçları oynanırlen Fenerbahçe Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor. Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar maçların hangi gün saat kaçta başlayacağını araştıyıor. Peki 3 Eylül Pazar kimin maçı var?

3 Ekim Pazar hangi maçlar var?

Saat 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
Saat 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY
Saat 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
Saat 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Puan durumu

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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