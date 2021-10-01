3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? 8. hafta Süper Lig maçları

3 Eylül Pazar hangi takımın maçı var? 3 Eylül Pazar kimin maçı var? Süper Lig'de 8. hafa müsabakaları yine oldukça çekişmeli geçiyor. Süper Lig'de 8. haftada takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar 8. hafta Süper Lig maçlarının başlamasını heyecanlı şekilde ekliyor. Süper Lig'de 8. haftaya girilirken Fenerbahçe lider konumda bulunuyor. Beşiktaş 3. sırada Galatasaray ise 10. sırada.