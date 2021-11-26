26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 2 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig 26 Kasım maçları

26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 2 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de 11. hafta maçları 26 Kasım Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 26 Kasım cuma günü Adana Demirspor Kasımpaşa ile kendi sahasında karşılaşacak. Ayrıca Medipol Başakşehir ise sahasında Altay'ı ağırlayacak. İşte Süper Lig 26 Kasım maçları...