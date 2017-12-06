SPK haftalık bülteni

06.12.2017 19:08:54

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 1,98 TL bedelle halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Yapı ve Kredi Bankası'nın 10 milyar lira, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 750 milyon dolar, Şekerbank'ın 500 milyon lira, Bolu Çimento Sanayii'nin 400 milyon lira, Orfin Finansman'ın 390 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 300 milyon lira, Finans Faktoring'in 250 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon lira tutarındaki, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon TL tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'nın 171 milyon 990 bin lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası başvurusunu ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 1,98 TL bedelle halka arzını onayladı.

- Suç duyuruları ve para cezaları

SPK, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetlerine 24 bin 672 lira, İttifak Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 145 bin 548 lira, TGS Dış Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 26 bin 259 lira, 1 kişiye 22 bin 407 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ pay piyasasında 17 Kasım 2017-1 Aralık 2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak 6 kişi ve 2M Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret hakkında FLAP pay piyasasındaki işlemlere ilişkin olarak 6 ay işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenen 10 Ağustos 2012 tarihli Değerleme Raporu'nun hazırlanılmasında nihai sorumluluğa sahip bulunan bir kişinin sermaye piyasasında değerleme faaliyeti ile bağımsız denetim faaliyetinde bulunmasının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesi kapsamında süresiz olarak yasaklanmasını kararlaştıran SPK, galafx.com, galafx.net, lp.galafx.com, fxmarker.com, fxmarkertr.com, turboforex.com, adminmarkets.com, fxdd.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, payları Borsa İstanbul AŞ Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Denge Yatırım Holding'in sermayesini temsil eden 1 milyon 369 bin 500 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylar ile 3 milyon 965 bin 930 TL nominal değerli (B) grubu payların 16 Ekim 2017 tarihinde Tayyar Raci Şaşmaz tarafından satın alınması nedeniyle, şirketin diğer ortaklarına ait payları 1 TL nominal değerli B grubu pay için 4,50 TL fiyat üzerinden satın almak üzere Tayyar Raci Şaşmaz tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun kurul tarafından onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.