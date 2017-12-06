SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
06.12.2017 19:08:54
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 1,98 TL bedelle halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Yapı ve Kredi Bankası'nın 10 milyar lira, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 750 milyon dolar, Şekerbank'ın 500 milyon lira, Bolu Çimento Sanayii'nin 400 milyon lira, Orfin Finansman'ın 390 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 300 milyon lira, Finans Faktoring'in 250 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon lira tutarındaki, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon TL tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'nın 171 milyon 990 bin lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası başvurusunu ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 1,98 TL bedelle halka arzını onayladı.

- Suç duyuruları ve para cezaları

SPK, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetlerine 24 bin 672 lira, İttifak Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 145 bin 548 lira, TGS Dış Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 26 bin 259 lira, 1 kişiye 22 bin 407 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ pay piyasasında 17 Kasım 2017-1 Aralık 2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak 6 kişi ve 2M Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret hakkında FLAP pay piyasasındaki işlemlere ilişkin olarak 6 ay işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenen 10 Ağustos 2012 tarihli Değerleme Raporu'nun hazırlanılmasında nihai sorumluluğa sahip bulunan bir kişinin sermaye piyasasında değerleme faaliyeti ile bağımsız denetim faaliyetinde bulunmasının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96'ncı maddesi kapsamında süresiz olarak yasaklanmasını kararlaştıran SPK, galafx.com, galafx.net, lp.galafx.com, fxmarker.com, fxmarkertr.com, turboforex.com, adminmarkets.com, fxdd.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, payları Borsa İstanbul AŞ Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Denge Yatırım Holding'in sermayesini temsil eden 1 milyon 369 bin 500 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylar ile 3 milyon 965 bin 930 TL nominal değerli (B) grubu payların 16 Ekim 2017 tarihinde Tayyar Raci Şaşmaz tarafından satın alınması nedeniyle, şirketin diğer ortaklarına ait payları 1 TL nominal değerli B grubu pay için 4,50 TL fiyat üzerinden satın almak üzere Tayyar Raci Şaşmaz tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun kurul tarafından onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.


        YORUM YAZ
    Nazlı Çelik
    Nazlı Çelik
    Türk haber sunucusu Nazlı Çelik... Nazlı Çelik kimdir? İşte Nazlı Çelik'in biyografisi
    06.12.2017 19:35:04
    Malcolm X
    Malcolm X
    Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X... Malcolm X kimdir? İşte Malcolm X'in biyografisi
    06.12.2017 19:28:30
    Çerkes Ethem
    Çerkes Ethem
    Türk asker Çerkes Ethem... Çerkes Ethem kimdir? İşte Çerkes Ethem'in biyografisi
    06.12.2017 19:20:16
    Neşet Ertaş
    Neşet Ertaş
    Türk sanatçı Neşet Ertaş... Neşet Ertaş kimdir? İşte Neşet Ertaş'ın biyografisi
    06.12.2017 19:16:05
    'Zırhlı araç olayında soruşturma sürüyor'
    'Zırhlı araç olayında soruşturma sürüyor'
    Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksekova'da zırhlı aracın silahının ateş olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
    06.12.2017 19:17:40
    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Kudüs açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Kudüs açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Kırmızı çizgimiz olan Kudüs'ün statüsünü, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkını korumak ve müdafaa etmek tüm Müslümanların namus borcudur' dedi.
    06.12.2017 19:16:24
    36 saat elektrik kesintisi esnafı isyan ettirdi
    36 saat elektrik kesintisi esnafı isyan ettirdi
    Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları nedeniyle Asmalımescit Mahallesi'nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri esnafı isyan ettirdi.
    06.12.2017 19:15:26
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
    Bakan Soylu: Biz onun boğazına ne takacağız, o görecek
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
    İbadi'den 'Kudüs' açıklaması
    Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
    Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi
    Hamaney ve Esed'den Kudüs açıklamaları
    Hamaney ve Esed'den Kudüs açıklamaları
    Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
    Powell, Senato'daki ön oylamayı geçti
    Kanal İstanbul güzergahı belli oldu
    Kanal İstanbul güzergahı belli oldu
    Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
    Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi
    Reza Zarrab çarpraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti
    Reza Zarrab çarpraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti
    Çipras: Darbeciler Yunanistan'da hoş karşılanmaz
    Çipras: Darbeciler Yunanistan'da hoş karşılanmaz
    Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
    Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü
    Türkiye'den Kudüs hamlesi! İİT İstanbul'da toplanıyor
    Türkiye'den Kudüs hamlesi! İİT İstanbul'da toplanıyor
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    Husiler, Salih'i 30 kurşunla infaz etmiş
    Husiler, Salih'i 30 kurşunla infaz etmiş
    İsrail'den Erdoğan'a küstah yanıt
    İsrail'den Erdoğan'a küstah yanıt
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    İHH, Kudüs için tüm Türkiye'yi meydanlara çağırdı
    Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a çağrı: Dosyayı yeniden açalım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a çağrı: Dosyayı yeniden açalım
    İran'dan bütün Müslümanlara çağrı
    İran'dan bütün Müslümanlara çağrı
    Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti
    Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti
    4A nedir? 4A kimleri kapsar?
    4A nedir? 4A kimleri kapsar?
    HTŞ'den El Kaide'ye cevap geldi
    HTŞ'den El Kaide'ye cevap geldi
    Erdoğan'dan taşeron açıklaması
    Erdoğan'dan taşeron açıklaması
    Kediye işkence yapan asker hakkında yeni karar
    Kediye işkence yapan asker hakkında yeni karar
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Mısır'daki cami saldırısını Hristiyan örgüt üstlendi
    Hanke'den Türkiye'ye para birimi önerisi
    Hanke'den Türkiye'ye para birimi önerisi
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Recep Şeker
    Recep Şeker
    Halife bin Selman el-Halife
    Halife bin Selman el-Halife
    Nicolás Maduro
    Nicolás Maduro
    Reşit Polat
    Reşit Polat
    Veysel Eroğlu
    Veysel Eroğlu

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ ANSİKLOPEDİ AJANS BİYOGRAFİ
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları