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SpaceX'in roket testi böyle patladı!

SpaceX tarafından yeni nesil Starship uzay aracı için geliştirilen bir güçlendirici roket, Teksas'ta bir yer testi ateşlenmesi sırasında patladı ve alev aldı.

2022-07-13 00:32:44

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX tarafından Starship uzay aracı için geliştirilen güçlendirici roket, pazartesi günü Teksas'ta bir yer testi bulunuyordu.

Roket ateşlenmesi sırasında alevler içinde patladı. Bu patlama, Musk'ın bu yıl Starship'i yörüngeye fırlatma hedefinde olası bir gerilemeye neden oldu.

Patlama anı NASA Spaceflight'ın canlı yayına yansıdı. Super Heavy Booster 7 prototipinin akşamın erken saatlerinde patlamasının ardından Elon Musk, Twitter'dan yanıt verdi:

"Evet, aslında iyi değil. Ekip hasarı değerlendiriyor"

Ayrıca Musk, patlamanın motor dönüş testine özgü olduğunu belirtti.

Starship programı nedir?

Starship programı, kargo ve insanların aya, Mars'a ve ötesine gezegenler arası seyahati için araçlar geliştirmeyi amaçlıyor. SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyecek.

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Elon Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem" demişti.

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