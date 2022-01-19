DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kerkük: Iraklı siyasetçinin bürosuna bombalı saldırı
TFF'den 'yasa dışı maç yayınları' toplantısı
Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?
Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı
Kabine toplantısı yapıldı mı? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir
Bitcoin kaç TL 19 Ocak? Bitcoin kaç dolar oldu 2022 canlı kripto para piyasası
Paşinyan’dan ‘Türkiye ile normalleşme’ açıklaması
20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?
KKTC’den PYD/PKK'ya temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki
Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları nedir?
Swap anlaşması nedir
Davutoğlu'ndan seçmeli dil çağrısı

SpaceX, 49 uyduyu daha uzaya taşıdı

ABD'li havacılık şirketi SpaceX, 49 Starlink uydusunu uzaya taşıyan iki aşamalı Falcon 9 roketinin görevini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Florida açıklarındaki Atlantik Okyanusu'na iniş yaptığını duyurdu.

2022-01-19 22:41:42

SpaceX'in Twitter hesabından, roketin ilk aşamasının fırlatmadan 9 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisine temas ettiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Falcon 9'un ikinci aşamasının hedefine doğru ilerleyerek, 49 uyduyu fırlatmadan yaklaşık 15 dakika sonra yörüngeye yerleştirdiği bilgisi de daha sonra teyit edildi.

Bu görev sonucunda Falcon 9 roketi, 10. defa başarılı şekilde fırlatılmış ve yere iniş yapmış oldu.

Türk gençlerinin geliştirdiği ve 2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1. olan "Grizu-263A" isimli mini uydu da "Türkiye'nin ilk cep uydusu" olarak Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Son görevle birlikte Starlink projesine ait uydu sayısını 2 binin üzerine çıkaran SpaceX, toplamda 12 bin uydu fırlatma iznine sahip. AA

Çocukların karlı pekmez keyfi

Çocukların karlı pekmez keyfi

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir grup yetim çocuğun 'karlı pekmez' eğlencesi yoğun ilgi gördü
Kardan Kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Yolunda Araç Kuyruğu Dronla Görüntülendi

Kardan Kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Yolunda Araç Kuyruğu Dronla Görüntülendi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.
Yakınları, Yusuf Taha Göktaş’ı anlattı

Yakınları, Yusuf Taha Göktaş’ı anlattı

Genç İHH’nın Bursa’da düzenlediği Teknoloji Kampı’na giderken geçirdikleri kazada vefat eden 4 gençten Yusuf Taha Göktaş’ın yakınları İHH’nın Youtube kanalında onu anlattı.
6 köpek birden saldırdı!

6 köpek birden saldırdı!

Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan iş adamına başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş