Sözleşmeli öğretmen mülakatları yüz yüze mi yapılacak? 2021 sözlü sınavı uzaktan mı olacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakatları yüz yüze mi yapılacak? 20 bin öğretmen ataması için başlatılan süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar sözlü sınavı beklemeye başladı. 2021 sözlü sınava (mülakat) alınacak adayların sınav merkezlerinin ilanının 3 Mayıs'ta duyurulacağı açıklandı. Mülakata katılacak olan öğretmen adayları da Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı uzaktan mı olacak diye araştırmaya başladı. Peki 2021 sözlü sınav mülakatları yüz yüze mi olacak? Öğretmen mülakatları uzaktan mı yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakatları yüz yüze mi yapılacak? 20 bin öğretmen ataması için başlatılan süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar sözlü sınavı beklemeye başladı. 2021 sözlü sınava (mülakat) alınacak adayların sınav merkezlerinin ilanının 3 Mayıs'ta duyurulacağı açıklandı. Mülakata katılacak olan öğretmen adayları da Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı uzaktan mı olacak diye araştırmaya başladı. Peki 2021 sözlü sınav mülakatları yüz yüze mi olacak? Öğretmen mülakatları uzaktan mı yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakatları yüz yüze mi yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakat sınav yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Öğretmen adayları da koronavirüs vakaları nedeniyle çeşitli kısıtlamalara gidilen ülkemizde sözleşmeli öğretmen mülakatları yüz yüze mi yapılacak sorularını sormaya başladı. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar için farklı bir başvuru tarihi ve sınav tarihi bulunuyor. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen mülakatlarının yüz yüze yapılacağı buradan belli oluyor. Türkiye'de 17 tane yüz yüze sınav merkezi bulunurken 63 tane de uzaktan çevirimiçi (online) sözlü sınav merkezleri bulunuyor.

Öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının şu anki telaşı sözlü sınav merkezlerinin belli olup olmadığı. Sözlü sınav (mülakat) duyurusu bekleyen adaylar ise yeni duyuruya kitlenmiş durumda. Şu anda sözlü sınav merkezleri belli olmadı.

2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav merkezleri ne zaman belli olacak?

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce geçtiğimiz haftalarda yayımlanan takvimde, ön başvruların ardından sözlü sınava alınacak adayların sınav merkezlerinin ilanının 3 Mayıs'ta MEB tarafından gerçekleşeceği belirtilirken, sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

2021'DE EK ATAMA OLACAK MI?

20 bin öğretmen atama takvimi

MEB 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor. MEB'in sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili tüm sürece göz atmak, kılavuzdaki ayrıntıları incelemek için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.