Soyu koruma altındaki 'boz sığır'lar için üreticiye destek
Trakya'da varlığı tükenme noktasına gelen yerli boz sığır ırkı, devlet koruması altında Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde dağlık ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdürüyor. Besiciye kış ayları dışında yem masrafı bulunmayan, çoban gideri gerektirmeyen sığırlar et kalitesiyle dikkati çekiyor. Kış ayları dışında doğada özgürce yaşayan, hastalıklara karşı dirençli olan, süt verimi az olmasına rağmen doğal beslenmeleri dolayısıyla et ve süt kalitesiyle öne çıkan boz sığır ırkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca gen koruması altında bulunurken, üreticileri de destekleniyor.