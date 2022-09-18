Soylu: Kendilerini tesettürlü, Kur'an okuyanlar olarak tanıtmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlılarının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlılarının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığındaki teşkilat buluşmasında, servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından faillerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

"Sabahtan akşama kadar Kuran'la uğraşan insanlar" gibi...

"Bursa'da 20 Nisan tarihinde cezaevlerine infaz memuru taşıyan araca el yapımı patlayıcı konuldu. Orada yaralananlar oldu ama aynı zamanda Cengiz Yiğit adı altında ama hakikaten yiğit olan bir evladımız şehit oldu. Bunu MLKP terör örgütü, zor bir örgüt. Bunu yapan kişiler tam 1 yıl boyunca iki kardeş gibi bir evde kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kuran'la uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim hücre dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdi.

Zanlıların yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu aktaran Soylu, saldırıyı MLKP terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Soylu, terör örgütü üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu'yla kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar'ın yakalanıp derdest edildiğini bildirdi.

"On binlerce saat kamera görüntüleri izlendi"

Bakan Soylu, olayla ilgili on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan kısa bir süre önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işine gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz.

Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir."

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Aksu ve Seda Baykal olduğu öğrenildi.

Hücre evine operasyon

İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi. AA

Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi. AA