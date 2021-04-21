Soylu'dan CHP'li Altay'a: 'Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı sözlere İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın açıklamalarına sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, " Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

Altun: Hep ayaktayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Altay'ın “Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savurduğunu vurguladı. Altun, "Milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.

İletişim Başkanı, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, "Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" sözleriyle seslendi.

Ne olmuştu?

CHP'li Altay, katıldığı bir tv programında, “Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, sonu benzemesin.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.