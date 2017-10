Sosyal medyanın yeni fenomeni: İnci Su

04.10.2017 11:48:03

Tekirdağ'da yaşayan 2 yaşındaki down sendromlu İnci Su, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.Matematik öğretmeni Süreyya Ülkü Güler'in 2 yaşındaki kızı İnci Su, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Başta hayatının alt üst olduğunu düşünen anne, ardından bu düşüncesinin doğru olmadığını anladı ve kızına duyduğu sevgiyi bir sosyal medya hesabı açarak tüm dünyayla paylaştı. İnci Su'nun her fotoğrafı ve videosu da binlerce insan tarafından takip edildi, paylaşıldı.Hesabında, "Hayatım altüst oldu sandım, baktım ki altı üstünden daha güzel" diyen Süreyya Ülkü Güler'in kızını öptüğü bir fotoğrafa yaptığı yorum, ona sevgisinin özeti gibiydi:"Getir yanağını öpeyim diyorum ...Böyle bir uzatıyor, insanın ömrü uzuyor ... Ah be çocuk ... Neden söylemediler böyle çok seveceği mi?"